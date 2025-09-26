Sánchez dice ante líderes progresistas que la desigualdad es el principal desafío

El presidente subrayó la necesidad de que los gobiernos de centroizquierda tengan "una visión clara" y sean capaces de convencer a los ciudadanos y construir "coaliciones amplias", al participar en una charla con la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden.

Sánchez destacó que en España "cuando se habla de vivienda, esta representa el 60 % de la desigualdad que sufren los jóvenes o el ciudadano común" en el país.

Al respecto, añadió que "es esencial convencer a los ciudadanos de los desafíos y de la necesidad de construir consensos" y recordó que durante los últimos siete años el Ejecutivo español "ha trabajado con el Parlamento para reformar el mercado laboral, mejorar el sistema educativo y fortalecer la investigación científica".

El presidente también resaltó la importancia de que las políticas se traduzcan en resultados concretos y señaló que "los gobiernos progresistas de todo el mundo pueden demostrar que hay múltiples formas de avanzar y generar esos resultados".

Antes de su intervención en el panel sobre 'El Futuro del Multilateralismo', Sánchez se reunió en privado con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y está previsto que se entreviste más tarde con su colega de Canadá, Mark Carney.