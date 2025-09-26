Sánchez y Albanese expresan sintonía en la cumbre de líderes progresistas en Londres

Sánchez abrazó a su colega al recibirle en una sala reservada en el centro Methodist Central Hall del centro de la capital, en la que departieron en privado sobre asuntos de interés común.

Durante un primer momento abierto a las cámaras, Sánchez se interesó por los planes del dirigente australiano durante su estancia en el Reino Unido, a lo que éste respondió que tiene previsto entrevistarse con su homólogo británico, Keir Starmer.

Después, entre sonrisas, Sánchez despidió a la prensa para poder continuar su charla.

La cumbre, organizada por Labour Together, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) y el Fondo de Acción del Centro para el Progreso Americano (CAP Action), reúne a líderes progresistas de cerca de 40 países para debatir políticas que puedan aplicar en el gobierno.

Sánchez intervendrá en torno a las 12:30 GMT en el panel 'El Futuro del Multilateralismo: Una coalición para abordar retos globales', junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, moderado por el asesor estadounidense John Podesta.

También está previsto que el presidente se reúna en privado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en torno a las 13:30 GMT.