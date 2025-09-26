Sandu anima a los moldavos a votar el domingo porque la inacción "tiene sus consecuencias"

"Las cosas buenas se consiguen con esfuerzo, tardando décadas, pero las cosas malas pueden sucedernos de la noche a la mañana", dijo Sandu en un mensaje de vídeo, publicado en sus redes sociales.

Según Sandu, tanto las acciones, como la inacción ante ciertos acontecimientos tiene consecuencias, por lo que los moldavos deben "ser conscientes de ello".

Recordó que su batalla por el futuro de Moldavia comenzó hace diez años, cuando decidió que "no quería vivir en un país gobernado por ladrones".

"Lo que siguió fueron años difíciles de lucha contra un régimen corrupto y peligroso que abusaba de la gente y socavaba la reputación de nuestro país", agregó.

Sandu admitió que "fue más difícil" de lo que se podía haber imaginado, pero los autoridades no se rindieron "incluso cuando parecía que no había luz al final del túnel".

"Nos movilizamos, pusimos en marcha reformas (...) y demostramos al mundo entero que los moldavos son personas honestas y valientes, no ladrones ni traidores. (…) Finalmente iniciamos el proceso de adhesión a la Unión Europea", enumeró sus logros.

Según el último barómetro de opinión pública difundido este jueves, el número de los indecisos en las elecciones parlamentarias moldavas asciende al 27,8 %.

Según la encuesta, el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) obtendrá el 28,6 % de los votos en los comicios del 28 de septiembre.

Mientras, el Bloque Electoral Patriótico, partidario del acercamiento a Moscú, recibiría el 13,9 % de los apoyos.

Precisamente este viernes la oposición moldava acusó a Sandu y el partido oficialista de prohibir a una de las formaciones que forma parte del Bloque Electoral Patriótico.

"El partido Corazón de Moldavia condena la decisión ilegal y políticamente motivada de excluir a nuestra formación de la campaña electoral", señaló esta fuerza política en un comunicado en su página web.

Según Corazón de Moldavia, "se trata de un espectáculo sucio, orquestado de antemano por las autoridades con el único propósito de silenciar" a sus contrincantes.