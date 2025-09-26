Sismo de magnitud 4,6 se registró en Ayacucho, en la sierra sur de Perú, sin víctimas

El movimiento telúrico se produjo a las 21:39 horas (02:39 GMT del viernes) con epicentro a 5 kilómetros al suroeste de la localidad de Pausa, en la provincia de Paucar del Sara Sara, a una profundidad de 104 kilómetros.
Asimismo, el temblor reportó una intensidad de III en la localidad de Pausa.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil clasificó el sismo en un rango de fuerte y muy fuerte, aunque por la profundidad del epicentro haya sido sentido con menor magnitud en la superficie.
Perú está ubicado en una zona llamada El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la región sureña de Ica con el saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas económicas.
