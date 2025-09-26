Sismo de magnitud 4,6 se registró en Ayacucho, en la sierra sur de Perú, sin víctimas

Lima, 25 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se registró este jueves en la surandina región de Ayacucho, en los Andes de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales, hasta el momento, según informó el Centro Sismológico Nacional.