Starmer cita a Sánchez como ejemplo de que el progresismo sigue vigente

Starmer advirtió de que la política progresista atraviesa "una era de enormes desafíos", pero destacó que puede inspirarse en líderes como Sánchez y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Diría que los partidos de centroizquierda están teniendo un año bastante bueno hasta ahora", señaló.

"Este es un encuentro de personas unidas por una causa común. La renovación patriótica de nuestras naciones se basa en valores de dignidad y respeto, igualdad y justicia, y en la convicción de que los medios socialdemócratas son la mejor manera de alcanzarlo", afirmó el primer ministro.

"Estamos en una era de enormes desafíos, pero los líderes que vemos aquí demuestran que la política progresista sigue siendo relevante y efectiva”, añadió.

Sánchez intervendrá en torno a las 12:30 GMT en el panel 'El Futuro del Multilateralismo: Una coalición para abordar retos globales', junto a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, moderado por el asesor estadounidense John Podesta.

Además, se prevé que mantenga reuniones bilaterales con Carney y con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.