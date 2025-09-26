Starmer insta a progresistas a confrontar la inmigración para conectar con los ciudadanos

Londres, 26 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, instó este viernes a los partidos progresistas a confrontar la inmigración para conectar con la ciudadanía y advirtió de que tolerar el empleo ilegal "no es una política de izquierda compasiva", durante la Cumbre de Acción para el Progreso Global en Londres.