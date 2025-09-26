Starmer y Erdogan departen sobre Gaza y proyectan una colaboración más estrecha en defensa

De acuerdo con un comunicado de Downing Street, residencia oficial y oficina del jefe de Gobierno británico, Starmer y Erdogan iniciaron su conversación telefónica esta tarde hablando de la "histórica decisión" del Reino Unido de reconocer formalmente el Estado de Palestina, junto a otros países como Australia, Canadá o Francia.
El líder británico trasladó a su homólogo turco la necesidad de que los socios internacionales, incluidos los líderes de los países árabes, hagan "progresos prácticos para buscar un camino a la paz que acabe con el conflicto en Gaza, libere a los rehenes y asegure la viabilidad de una solución de dos Estados".
Ambos líderes prometieron asimismo mantener "un contacto estrecho" sobre este asunto.
Starmer y Erdogan concluyeron su llamada, según Downing Street, abordando otras "prioridades compartidas", entre las que se incluye un "compromiso para colaborar estrechamente en defensa".
