Starmer y Erdogan departen sobre Gaza y proyectan una colaboración más estrecha en defensa

Londres, 26 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, departió este viernes con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la situación en Gaza y Oriente Medio y ambos líderes proyectaron una colaboración más estrecha en materia de defensa.