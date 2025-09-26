Todo preparado en Madrid para celebrar Hispanidad 2025, con Argentina como país invitado

Las actividades contarán con artistas de veintitrés nacionalidades, bajo el lema "Todos los acentos caben en Madrid", un festival que el Gobierno regional de Madrid espera que tenga un impacto económico superior a los 43 millones de euros de 2024.

El consejero de Cultura y Turismo madrileño, Mariano de Paco, señaló este viernes que el Gobierno regional preparó este evento "con muchísima ilusión" por su impacto económico y cultural, para proyectar la "marca Madrid" en España y en el mundo, a través del idioma que comparten 600 millones de personas.

Gloria Estefan, artista con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y varios Premios Grammy, ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón, en el centro de la capital, el domingo 5 de octubre, en el que repasará los grandes éxitos de su trayectoria profesional, coincidiendo con el 50 aniversario de su carrera.

Ese mismo día por la tarde, la Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía madrileña, con carrozas representativas de Madrid y países como Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.

"La demanda popular de esta Hispanidad es cada vez mayor", afirmó el consejero, quien indicó que este año la Cabalgata va a ser retransmitida por Univisión para Estados Unidos, que será el país invitado en 2026.

El reto del Ejecutivo madrileño para las próximas ediciones de Hispanidad es avanzar en la colaboración público-privada, ampliar el número de empresas patrocinadoras y ahondar en el concepto de "diplomacia cultural".

Con Argentina como país invitado, la programación musical incluirá este año las actuaciones de artistas de ese país como Miranda!, Babasónicos, Dillom y Karina La Princesita, entre otros.

El cartel de Hispanidad 2025 también presenta a la banda colombiana Bomba Estéreo, que actuará la tarde del 12 de octubre y presentará lo mejor de su repertorio, que abarca desde el jazz latino a la música clásica.

Asimismo, destacan otras actuaciones como la del músico cubano Eliades Ochoa, figura del legendario Buena Vista Social Club, el productor y D.J. español Alizzz y otros artistas como el dominicano Henry Méndez, la mexicana Silvana Estrada, Los Panchos y los españoles María José Llergo y Mocedades.