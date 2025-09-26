Tokáyev nombra a Ermek Kosherbáyev nuevo ministro de Exteriores

Kosherbáyev sustituye al frente de la diplomacia kazaja a Murat Nurtleu, quien fue designado asesor del jefe del Estado para cooperación internacional en materia de comercio en inversiones.

El nuevo ministro de Exteriores, diplomático de carrera, fue embajador plenipotenciario en Rusia entre enero de 2020 y junio de 2023.

Además de kazajo, Kosherbáyev habla ruso, inglés, alemán y coreano.

Tokáyev destituyó también al embajador en Estados Unidos, Yerzhán Ashikbáyev.

Algunos medios, como el digital Ulysmedia.kz, apuntaron que el motivo del relevo de Nurtleu es que Exteriores bajo su mando no consiguió que Tokáyev se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de Asamblea General de ONU, algo que sí logró su homólogo uzbeko, Shavkat Mirziyóyev.

Coincidiendo con la visita de Mirziyóyev a Estados Unidos, Uzbekistan Airways y Boeing anunciaron el mayor pedido de la historia de la compañía de bandera uzbeka: 22 aviones 787 Dreamliner.