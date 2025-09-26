Trabajadores de La Fenice de Venecia piden revocar nombramiento de nueva directora musical

Este viernes se celebró una asamblea sindical en el teatro donde los trabajadores declararon el "estado de agitación permanente", advirtiendo sobre posibles huelgas y protestas en rechazo al nombramiento de Venezi, que califican como "contrario a la tradición artística" del teatro, informaron medios locales.

Su nombramiento como directora de La Fenice veneciana, uno de los teatros líricos más emblemáticos de Italia y también a nivel mundial, entrará en vigor a desde octubre de 2026 hasta marzo de 2030.

"Nos reservamos el derecho de emprender todas las acciones de lucha sindical necesarias, incluidos huelgas, manifestaciones y sentadas, para defender la profesionalidad de nuestros artistas y el respeto de las reglas democráticas en la gestión de la Fundación", indicaron en un comunicado los trabajadores, que expresaron su "solidaridad unánime" con la orquesta del teatro, cuyos integrantes ya se habían manifestado en contra del nombramiento.

En concreto, los músicos publicaron una carta abierta en la que señalan que Venezi carece de trayectoria "comparable con la de las grandes batutas que han ocupado este cargo en el pasado".

Además, denunciaron que el puesto de directora "no es un cargo a ocupar" sino una institución cultural que representa a Italia y que "la decisión fue tomada sin diálogo ni transparencia, rompiendo la confianza entre la orquesta y la dirección artística".

El nombramiento, anunciado el pasado 22 de septiembre por el superintendente del teatro, Nicola Colabianchi, desató una fuerte oleada de críticas en torno al perfil artístico de Venezi (Lucca, 1990), considerada cercana al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

"Se ha intentado esta operación incluso a costa de desvalorizar el compromiso, la profesionalidad y la pasión del personal, de la orquesta y del coro, además de la historia de uno de los teatros líricos más importantes del mundo", criticó Nicola Atalmi, secretario general del sindicato Slc Cgil Veneto, quien acusó a las autoridades de querer "transformar Venecia en una Disneyland".

Por su parte, el portavoz del Partido Demócrata (PD) en el Ayuntamiento de Venecia, Giuseppe Saccà, pidió al alcalde Luigi Brugnaro que comparezca en el consejo municipal para explicar el nombramiento y evalúe la posibilidad de revocarlo.

Venezi, quien ha sido directora invitada del Teatro Colón de Buenos Aires y ha reconocido públicamente su amistad con Meloni, agradeció el nombramiento en redes sociales afirmando que se siente "honrada" y con ganas de iniciar "un diálogo artístico y humano con el teatro y su público".

La directora, que prefiere ser llamada "maestro" en masculino, ha sido objeto de polémicas anteriores, como una protesta durante un concierto de Nochevieja en Niza (Francia) en 2024, cuando un espectador gritó "no queremos fascistas" y desplegó una pancarta, en alusión a su ideología conservadora.

Meses después, en abril de ese mismo año, consideró que ser de derechas y mujer era "una buena combinación" y afirmando que su ideología conservadora era "más imperdonable", según dijo en una entrevista publicada en Il Corriere della Sera.