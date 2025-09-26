Trump pide el despido de una alta ejecutiva de Microsoft que trabajó para Biden y Obama

Monaco, que fue nombrada para ocupar este cargo en la tecnológica el pasado julio, fue asesora de seguridad nacional bajo el mandato de Obama y fiscal general adjunta durante la Administración de Biden.

Trump aseguró en su red Truth Social que ambos exmandatarios son "artífices de las peores conspiraciones contra nuestro país", como las investigaciones por el asalto al Capitolio o por los presuntos vínculos con Rusia en su campaña electoral de 2016.

El republicano consideró "inaceptable" que Monaco haya sido elegida para un cargo de alto nivel "con acceso a información altamente sensible".

Así, la acusó de ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta los contratos que la tecnológica tiene con el Gobierno.

De hecho, a principios de este mes Microsoft anunció que ofrecería 3.100 millones de dólares en descuentos en sus servicios en la nube a las agencias federales.

Trump señaló además que el Gobierno de EEUU ha retirado a Monaco todas sus autorizaciones de seguridad, así como su acceso a la inteligencia de seguridad nacional y a todas las propiedades federales.

"En mi opinión, Microsoft debería rescindir inmediatamente el contrato de Lisa Monaco", concluyó el mandatario.

Monaco se suma así a una lista de figuras públicas para las que Trump ha pedido el despido.

De hecho, justo ayer el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) James B. Comey, que investigó la campaña de 2016 de Trump por sus presuntos vínculos con Rusia, fue imputado por un gran jurado federal, tras la presión que ejerció el presidente sobre la fiscal general, Pam Bondi, para investigar a rivales políticos.

El gran jurado de Virginia acusó a Comey de un delito de declaración falsa y un delito de obstrucción, según medios estadounidenses.

Comey se convirtió así en el primer exalto funcionario del Gobierno procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en los comicios estadounidenses, que Trump ha calificado como "una cacería de brujas".