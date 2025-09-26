Turkish Airlines anuncia la compra de hasta 225 aviones Boeing

Durante el encuentro, los dos mandatarios mostraron su voluntad de mejorar las relaciones bilaterales comerciales, y Trump anunció un posible levantamiento de las sanciones que impiden a Ankara comprar los modernos cazabombarderos F-35.

El acuerdo anunciado se refiere a 50 unidades ya adquiridas en firme y otras 25 opcionales de los modelos B-787-9 y B-787-10, que serán entregados entre los años 2029 y 2034, detalla un comunicado de la aerolínea, participada por el Estado turco.

Turkish también ha llegado a un acuerdo con Boeing para comprar un total de 150 aviones -100 en firme y 50 opcionales- del modelo B-737-8/10 MAX, pero sólo podrá firmar la orden de adquisición tras concluir las negociaciones con el fabricante de motores CFM International, una empresa participada por la francesa Safran y la estadounidense GE Aerospace.

La compañía turca también está negociando con GE Aerospace y con Rolls-Royce el suministro de motores, piezas de recambio y servicios de mantenimiento, agrega la nota citada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde mayo de 2023, Turkish Airlines negocia la compra de unos 600 aviones para completar su plan de expansión anunciado ese año, que prevé aumentar la flota de los 435 aeronaves en 2023 hasta 800 en 2033, año en el que prevé transportar a 170 millones de pasajeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2035, anuncia la nota hoy, toda la flota de la compañía será compuesta por aparatos de nueva generación.