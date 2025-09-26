Ucrania neutraliza 128 drones rusos y otros 26 impactan en distintos lugares del país
Kiev, 26 sep (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron anoche 128 de los 154 drones de larga distancia, entre vehículos no tripulados de ataque y réplicas de estos que los rusos emplean para confundir al enemigo, que Rusia lanzó contra territorio de Ucrania, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes.
Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 02:30
Otros 26 drones impactaron en nueve localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.
Los drones neutralizados fueron interceptados sobre varias regiones del norte, el sur, el este y el centro de Ucrania.
Del total de drones lanzados por Rusia anoche, cerca de 80 eran drones kamikaze Shahed, una tecnología adquirida por los rusos de Irán al comienzo de la guerra que Moscú produce ahora perfeccionada en su propio territorio.