Un automóvil en llamas estalla frente a cárcel de Ecuador, sin reportes aún de daños

La explosión, sobre la que aún no hay reportes de daños, fue captada en videos grabados por testigos que transitaban frente al lugar y que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales bajo la advertencia de tratarse de un auto bomba, si bien ninguna autoridad se ha manifestado todavía al respecto.

La escena es similar a otros episodios previos a otros coches bomba usados por bandas criminales en Ecuador, donde acostumbran a incendiar un vehículo cargado con tacos de dinamita o con tanques de gas para provocar una gran deflagración, similar a la vista en esta explosión.

El suceso ocurre apenas un día después de que unos sicarios trataran de asesinar al director de la Cárcel Regional de Guayaquil, gracias a que las balas no lograron traspasar el vidrio blindado de las ventanas del vehículo donde viajaba, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Gobierno encada de las cárceles.

Estos episodios ocurrieron después de que volvieran a registrarse masacres en las cárceles de Ecuador, con dos masacres en cárceles distintas donde en total murieron 31 personas, entre ellas un guardia penitenciario.

El pasado martes fueron asesinadas catorce personas, incluido un argente carcelario, en la cárcel de Machala, cerca de la frontera con Perú, lo que tuvo respuesta el jueves con una matanza muy similar que se cobró la vida de 17 reclusos en la prisión de Esmeraldas, ciudad fronteriza con Colombia.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

La Cárcel Regional de Guayaquil es una de las más grandes de Ecuador con más de 4.000 reclusos en su interior, donde predominan integrantes de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes del país.

De esta prisión se escapó a finales de 2023 el narcotraficante y líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), quien se mantuvo durante cerca de año y medio en paradero desconocido hasta que fue detenido a finales de junio en un búnker subterráneo cerca a Manta, cuna de esta organización criminal, y desde ahí fue extraditado poco después a Estados Unidos.