Un documental sobre Argentina 78 y Diego Vásquez, nominados a los Emmy Internacionales

'Argentina '78', de Disney+ y Pampa Films, sobre el Mundial de fútbol de 1978 que se celebró en Argentina durante la última dictadura militar de ese país y que fue ganador por la selección argentina, opta al Emmy en la categoría de Documentales Deportivos, según anunció la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, en la noche del jueves en Nueva York.

Un apartado en el que también es candidato el documental '#Se acabó. Diario de las campeonas', de Netflix, sobre el escándalo por el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en el Mundial 2023.

Mientras que Vásquez está nominado por su papel de José Arcadio Buendía en la serie 'Cien años de soledad', adaptación del clásico de Gabriel García Márquez, producida por Dynamo Producciones y Netflix.

Vásquez se enfrentará, entre otros, al español Oriol Plá, nominado por su interpretación en la serie 'Yo, adicto', que adapta la novela homónima de Javier Giner, que además ha dirigido algunos de los capítulos de esta producción de Alea Media y Disney+.

Al Emmy Internacional a mejor actriz opta la mexicana Carolina Miranda, por su trabajo la segunda temporada de 'Mujeres asesinas' (Pletora y ViX).

Es una de las cuatro nominaciones para producciones mexicanas, que están en las categorías de Comedia, con 'Y legaron de noche' (3Pas, Visceral y ViX); Drama, para 'Las azules' (Lemon Studios y Apple TV+) y Entretenimiento, con la sexta temporada del concurso musical '¿Quién es la máscara? (TelevisaUnivisión y Endemol).

Aunque es Brasil el país iberoamericano con más nominaciones, con un total de ocho.

Por un lado, la serie 'Mania de Você' (Loco por ti), de TV Globo, canidata a mejor telenovela, en la que competirá con las españolas 'Regreso a Las Sabinas' (Diagonal TV/Disney+) y Valle Salvaje (Studio Canal y emitida en RTVE) y la turca 'Deha'.

Las producciones brasileñas están además presentes en la categoría de Artes ('Herchcovitch; Exposto', de Mood Hunter); Actualidad ('Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados', de Record TV y Playplus); Documentales ('O Prazer é Meu', de Amana Cine) y Noticias ('Fantástico: El Salvador: Safety’s Somber Side', de Globo).

Así como en las tres categorías infantiles: Animación ('Lupi e Baduki', de Flamma, Elo y Birdo); Entretenimiento ('Bora, O Pódio é Nosso', de Globo y Sentimental) y Acción Real ('Luz', de Floresta).

Por su parte, Argentina cuenta con la nominación del documental deportivo y una segunda, a mejor serie de formato corto, por la cuarta temporada de 'Todo se transforma', de Warner Bros Discovery y Buffalo Producciones, dedicada a la decoración.

Y Chile tiene una candidatura, a mejor miniserie o película para televisión, por 'Vencer o morir', una historia que se desarrolla durante la dictadura de Augusto Pinochet, producida por Amazon y Parox.

Los premios se entregarán en una gala que se celebrará el 24 de noviembre en Nueva York.