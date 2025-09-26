Un grupo de 180 migrantes venezolanos retorna a su país tras ser deportados de EE.UU.

El grupo de migrantes -160 hombres, 16 mujeres y cuatro niños- llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte), en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

Los repatriados "fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y las instituciones del Estado", entre ellas el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), así como por un equipo médico para "constatar el estado de salud de cada" uno de ellos.

Con este, suman 71 los vuelos de repatriación en lo que va de año, en los que, según cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 12.000 personas han regresado al país suramericano, buena parte desde EE.UU., luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por la nación norteamericana.

