Un juez desestima el caso por terrorismo contra el cantante de Kneecap

El argumento para desestimar el caso y no enviar a juicio al músico fue que hubo un "error técnico" en la forma en que se presentó el cargo en su contra.

El músico, de 27 años, que actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hizbulá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

El magistrado principal Paul Goldspring explicó este viernes ante el tribunal de Woolwich (sureste de Londres) que la acusación contra Liam Óg Ó Hannaidh es "ilegal" y "nula".

Durante la vista celebrada el 20 de agosto en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, la defensa del cantante argumentó que los cargos oficiales contra él se presentaron "fuera del plazo" de seis meses que indica la ley para este tipo de delitos y, por ello, debían ser desestimados.

De acuerdo con los abogados de Ó Hannaidh, aunque la acusación policial se hizo el día 21 de mayo, el fiscal general, Richard Hermer, no otorgó oficialmente la imputación hasta un día más tarde, lo que la dejaría legalmente inválida.

Por su parte, la Fiscalía alegó que el consentimiento del fiscal general no es necesario hasta una comparecencia judicial en la que el acusado afronte los cargos.

Tras dejar al músico en libertad bajo fianza y aplazar la decisión, este viernes el juez Goldspring declaró que el procedimiento no se inició correctamente y, en consecuencia, la acusación es ilegal y nula, por lo que el tribunal no tiene jurisdicción para juzgarla.

Decenas de simpatizantes se congregaron a las puertas del tribunal de Woolwich, donde lanzaron proclamas en favor del grupo ante una gran expectación mediática, según constató EFE.

Los tres miembros del grupo, incluido el acusado, entraron en el tribunal encapuchados, con pasamontañas de la bandera de Irlanda.

En un comunicado emitido antes de su comparecencia ante el tribunal, el trío criticó a la Policía Metropolitana por tratar de expulsar a sus seguidores de los aledaños a la corte.

Los Kneecap se dieron a conocer en 2024 a través de la película del mismo nombre -ganadora de un premio BAFTA-, en la que abordan con humor y a través de su hip hop en lengua gaélica cuestiones identitarias, políticas y sociales, en un reflejo de sus orígenes en la comunidad católica nacionalista norirlandesa.