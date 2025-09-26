Una veintena de niños gazatíes heridos serán evacuados y tratados en Suiza

En la evacuación, cuya fecha aún no ha sido confirmada, participarán la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y la Guardia Aérea Suiza de Rescate, que junto a las autoridades helvéticas coordinarán la salida de la Franja, el traslado a Suiza y el transporte a distintos hospitales del país.

Suiza iniciará un procedimiento de asilo para los niños y familiares que los acompañen y asumirá los gastos de coordinación y transporte.

La OMS ha ayudado a evacuar a más de 7.500 pacientes en Gaza, pero al menos otros 19.000 necesitan aún salir de ese asediado territorio para poder ser atendidos por personal especializado, según la propia agencia de Naciones Unidas.

De ellos, unas 4.000 son niños, muchos de los cuales corren peligro de muerte por no poder recibir la atención adecuada para tratar sus heridas o enfermedades.

