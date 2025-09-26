Uno de los favoritos a liderar Japón se disculpa por una campaña en redes contra oponentes

La solicitud incluía algunos ejemplos de mensajes que, según la prensa japonesa, podían interpretarse como calumnias contra el resto de aspirantes.

Koizumi, actual ministro de Agricultura, aseguró este viernes en una rueda de prensa que no era consciente de la solicitud, pero se disculpó igualmente por lo sucedido.

Los ejemplos incluían frases como "No perdáis ante conservadores impostores", según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

El ministro aseguró que la intención de los mensajes no era criticar al resto de candidatos, pero la petición fue "inapropiada". "He hablado con ellos para asegurar que esto no vuelve a ocurrir", dijo Koizumi, según la cadena NHK.

El ministro es uno de los dos favoritos a hacerse con el liderazgo del PLD en las primarias del 4 de octubre, en las que el partido eligirá a su nuevo líder tras la dimisión del actual mandatario, Shigeru Ishiba.

A sus 44 años se convertiría en el primer ministro más joven del Japón de posguerra si gana las primarias.

La otra candidata favorita en las encuestas, Sanae Takaichi, de 64 años, se presenta como la heredera de las posturas conservadoras del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022 y uno de los mandatarios más populares del país.