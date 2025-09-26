Uno de los principales barcos de la Flotilla que va a Gaza se retira por problema técnico

Barcelona (España), 26 sep (EFE).- El 'Familia', barco en el que viajaban los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla que se dirige a la Franja de Gaza, tuvo el jueves un fallo mecánico y no podrá seguir el viaje, aunque sus pasajeros han podido ser reubicados en otras embarcaciones para continuar su misión humanitaria.