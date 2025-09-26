Uno de los principales barcos de la Flotilla que va a Gaza se retira por problema técnico

La nave, que sufrió un problema en el motor no reparable en alta mar, llevaba a bordo una veintena de personas, entre ellas Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona (noreste de España), quien ya navega en otra nave del grupo.
"Sufrimos un grave contratiempo con el fallo mecánico del Family Boat, una de las embarcaciones líderes de nuestra flotilla. Sin embargo, los participantes a bordo se mantienen firmes y comprometidos con la misión", confirmó la Flotilla en un comunicado.
El mismo texto aclara que "cada tripulante ha sido reasignado, aportando su experiencia en navegación, habilidades de comunicación y coordinación diplomática a las nuevas embarcaciones, grandes y pequeñas, que los llevarán a las costas de Gaza". "El centro de operaciones de la flotilla permanece intacto", aseguraron.
"El espíritu de Sumud que nos guía no se verá quebrantado por fallos mecánicos, condiciones adversas ni ningún intento de disuadir nuestra misión pacífica. Seguimos navegando, unidos en un propósito e inquebrantables en nuestro compromiso con el pueblo palestino", concluyó el comunicado de la organización.
En los últimos días, las naves que forman parte de la misión solidaria han sufrido hasta tres ataques por parte de los drones de procedencia israelí y, por ello, el miércoles el Gobierno español decidió enviar el buque militar 'Furor', con una dotación de alrededor de 60 personas, para apoyar a la Flotilla.