Venezuela dice que Trump atacó la Carta de Naciones Unidas en su "escandaloso" discurso

Durante una reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas en Nueva York -transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)-, el canciller dijo también que el mandatario estadounidense "ha atacado los principios que permitieron" la creación del documento fundacional del organismo multilateral.

Asimismo, prosiguió, "se ha burlado, delante de la Asamblea General de Naciones Unidas, de todas y cada una de las normas" establecidas "desde hace 80 años para convivir en la comunidad internacional".

"Se ha amenazado países, se ha amenazado con el uso de la fuerza, (...) y se ha amenazado también con la aplicación de nuevas sanciones económicas a los países, en violación de la carta. Se han validado todo tipo de prácticas criminales de violación de la integridad territorial, de la independencia política de las naciones libres y soberanas", expresó Gil.

El funcionario denunció que Venezuela es víctima de una "violación de los principios de la carta", con una "amenaza del uso de la fuerza" en su contra, en referencia al despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana, lo que Washington defiende como una acción para combatir el narcotráfico, mientras que Caracas considera que se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen".

Gil expresó que su país se ha preparado para que esta "nueva amenaza" sea "derrotada", así como, dijo, "ha soportado y ha sobrepasado todas y cada una" de las "agresiones económicas, políticas, sabotajes, retóricas y acusaciones falsas" de los últimos 26 años, período que lleva el chavismo en el poder.

El funcionario hizo un llamado a fortalecer la unidad del Grupo de Amigos y a tener una "dinámica importante en todos los foros multilaterales y en todos los espacios" de la ONU, con el fin de alzar su voz y "llevar acciones conjuntas".

En su discurso, Trump cuestionó ante la Asamblea General de la ONU la utilidad del organismo, al que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

Según dijo el mandatario republicano, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería".

Por otra parte, exigió a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra de Ucrania, y advirtió que, en caso de que la nación euroasiática "no esté preparada para llegar a un acuerdo" para acabar con el conflicto, EE.UU. sí lo está "para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles".