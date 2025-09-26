Vuelos cancelados o retrasados por el paso de la tormenta postropical Gabrielle por Azores

La aerolínea de las Azores SATA informó en un comunicado publicado por medios locales de la cancelación de todos los vuelos previstos para la mañana de este viernes hasta las 14.00 hora local (14.00 hora GMT).
Explicó que ha activado un plan de contingencia, con alertas a los pasajeros y la posibilidad de cambiar el billete sin costes adicionales durante este periodo.
Por su parte, la aerolínea nacional portuguesa TAP publica un aviso en su página web donde señala que sus operaciones en los aeropuertos de Ponta Delgada y Terceira, de las Azores, puede verse afectada entre el 25 y el 27 de septiembre por "condiciones meteorológicas adversas" debido al paso de Gabrielle.
Recomendó a los pasajeros comprobar el estado de sus vuelos antes de ir a los aeropuertos.
En la página de internet del aeropuerto de Ponta Delgada, el principal del archipiélago, ningún vuelo ha aterrizado de los programados esta mañana y aparecen con retrasos y alguna cancelación. Lo mismo ocurre con las salidas, no se ha producido ninguna y están todas con demora.