Wall Street cierra en verde tras datos de inflación acordes a las expectativas de la Fed

Nueva York, 26 sep (EFE).- Wall Street cerró en verde este viernes en una jornada marcada por la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de agosto, una medida de inflación clave que se mantuvo acorde a las expectativas de la Reserva Federal.