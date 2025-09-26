Zelenski habla con Frederiksen sobre los incidentes en aeropuertos daneses

"Hemos hablado de la situación con los drones que se han detectado ya tres veces esta semana en el espacio aéreo danés. He compartido detalles de nuestra inteligencia", escribió Zelenski en sus redes sociales sobre la llamada.

El presidente ucraniano señaló además que tanto él como Frederiksen creen que ambas partes deben coordinarse "de forma aún más estrecha e incrementar la producción en defensa".

Aunque no ha señalado a Rusia ni a ningún otro actor como posible responsable de estos incidentes, la primera ministra danesa los ha encuadrado en la “guerra híbrida” en que según ella están inmersos Dinamarca y otros países europeos.

Dinamarca es uno de los países europeos pioneros a la hora de cooperar con Ucrania en la producción de los drones de larga distancia con que el Ejército ucraniano ataca territorio ruso.

El último de los incidentes mencionados por Zelenski se produjo la pasada medianoche, cuando Dinamarca tuvo que cerrar por una hora el aeropuerto de la ciudad de Aalborg.