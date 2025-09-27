Alemania califica Gaza de "infierno en la Tierra" y pide solución de dos Estados ante ONU

Naciones Unidas, 27 sep (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, calificó este sábado la situación en Gaza de "infierno en la Tierra" y "pesadilla humanitaria" y reiteró su apoyo a una solución con dos Estados como única salida para el conflicto en Oriente Medio durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.