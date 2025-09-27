Alerta en Mauritania por el primer caso mortal de fiebre del Valle del Rift

Nuakchot, 27 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Mauritania anunció este sábado el descubrimiento de un primer caso de fiebre del Valle del Rift, en la localidad de Rosso, a 200 kilómetros al suroeste de Nuakchot, cuyo paciente falleció.