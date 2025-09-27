Mundo

Alerta en Mauritania por el primer caso mortal de fiebre del Valle del Rift

Nuakchot, 27 sep (EFE).- El Ministerio de Salud de Mauritania anunció este sábado el descubrimiento de un primer caso de fiebre del Valle del Rift, en la localidad de Rosso, a 200 kilómetros al suroeste de Nuakchot, cuyo paciente falleció.

Por EFE
27 de septiembre de 2025 - 20:20
En un comunicado publicado en su cuenta en Facebook, el ministerio precisó que el fallecido provenía "de un país vecino", en referencia a Senegal, y añadió que se tomaron inmediatamente las medidas pertinentes para aislar a las diez personas que estuvieron en contacto con el fallecido.

Según la misma fuente, se ha formado un comité de crisis para supervisar la situación sobre el terreno en Rosso y limitar la contaminación.

El ministerio instó a la población a evitar el contacto con animales muertos o enfermos y las picaduras de mosquitos, entre otras medidas preventivas.

La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad vírica que afecta sobre todo a los animales pero también puede contagiar al hombre.

