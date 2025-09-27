Alerta en Mauritania por el primer caso mortal de fiebre del Valle del Rift

En un comunicado publicado en su cuenta en Facebook, el ministerio precisó que el fallecido provenía "de un país vecino", en referencia a Senegal, y añadió que se tomaron inmediatamente las medidas pertinentes para aislar a las diez personas que estuvieron en contacto con el fallecido.
Según la misma fuente, se ha formado un comité de crisis para supervisar la situación sobre el terreno en Rosso y limitar la contaminación.
El ministerio instó a la población a evitar el contacto con animales muertos o enfermos y las picaduras de mosquitos, entre otras medidas preventivas.
La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad vírica que afecta sobre todo a los animales pero también puede contagiar al hombre.
