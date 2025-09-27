Armenia recuerda a los caídos en la guerra de Nagorno Karabaj en su quinto aniversario

"Gloria a los caídos y viva la República de Armenia", escribió en su cuenta de Facebook el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

El dirigente armenio, que hoy se encuentra en Nueva York, acompañó su mensaje por una imagen suya de archivo con una rodilla en el suelo.

Varios antiguos dirigentes de Nagorno Karabaj y diputados armenios visitaron hoy en Ereván el Panteón de Erablur, donde yacen los restos de muchos armenios caídos en combates con las fuerzas azerbaiyanas.

"Para nosotros el tema de Artsaj (nombre armenio de Nagorno Karabaj) no está cerrado", comentó a la prensa local el jefe del partido opositor "Armenia", Seirán Oganián.

Según el político, hay que crear las condiciones necesarias para que los más de 100.000 residentes de Nagorno Karabaj expulsados por Azerbaiyán pudiesen volver a la tierra de sus antepasados.

La oposición acusa a las autoridades de no insistir en ese asunto a la hora de negociar la paz definitiva con Bakú, mientras Ereván reconoce que se trata de una posibilidad poco realista en las condiciones actuales, pero asegura que hace todo lo posible para conseguir el retorno de todos los armenios retenidos en Azerbaiyán.

Armenia y Azerbaiyán estuvieron casi cuatro décadas luchando por el control de Nagorno Karabaj, un pequeño territorio montañoso, poblado por armenios durante milenios, pero entregado a Bakú en los albores de la URSS como una región autónoma y reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán.