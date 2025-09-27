Arrestan a un clérigo en el norte de la India tras una ola de protestas religiosas

Los disturbios se desataron el viernes tras las oraciones, cuando una multitud que participaba en la manifestación comenzó a lanzar piedras a los agentes de seguridad. La Policía respondió con una carga con porras de bambú (conocida localmente como lathi charge) para dispersar a la gente.

Diez policías resultaron heridos en los choques, dijeron a EFE fuentes policiales que pidieron no ser identificadas.

Hasta el momento, ocho personas han sido arrestadas en conexión con la violencia, más de 50 están bajo custodia y se ha abierto una investigación contra cientos de personas no identificadas por disturbios y agresión a la autoridad.

Este incidente es el último de una serie de brotes de tensión sectaria que se han extendido por varias regiones de la India en las últimas semanas. Se han reportado enfrentamientos y actos de vandalismo vinculados a la misma campaña en localidades de los estados de Gujarat (oeste) y Karnataka (sur).

El origen de la controversia se remonta al pasado 4 de septiembre en la ciudad de Kanpur, también en Uttar Pradesh. Durante una procesión por la festividad islámica de Eid-e-Milad-un-Nabi, se colocó un cartel con el lema "Amo a Mahoma". Grupos hindúes locales protestaron, argumentando que el cartel fue instalado deliberadamente en una ruta usada para sus propias festividades, como el Ram Navami.

La disputa escaló rápidamente, avivada en las redes sociales, y dio lugar a una contracampaña en ciudades como Benarés, donde líderes religiosos hindúes se manifestaron con pancartas con el lema "Amo a Mahadev" (uno de los nombres del dios Shiva), en lo que describieron como una respuesta a los intentos de alterar la paz comunal.