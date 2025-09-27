Bolivia confirma la captura en Uruguay de un exsacerdote acusado de abusos contra menores

El exsacerdote Juan J.S.T., de 51 años, fue aprehendido mediante una coordinación gestionada con la Interpol y las autoridades de Uruguay, indicó la jefa nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía boliviana, María Luisa Herrera, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

"El fiscal asignado a la investigación solicitó la notificación roja a Interpol para conocer el lugar exacto donde se encontraba escondida esta persona que fue denunciada el año 2007 en nuestro país por presuntos hechos de abuso deshonesto con agravante", explicó Herrera.

Según la fiscal, el hombre es investigado ahora por el presunto delito de "abuso sexual con agravante", a partir de la modificación del Código Penal boliviano.

"Asimismo, ya se iniciaron todos los trámites correspondientes para ejecutar la extradición del sindicado para que responda en el país por las denuncias en su contra, considerando que existirían varias víctimas", agregó.

La Fiscalía precisó que, según los antecedentes del caso, el 27 de octubre de 2007 se conoció que Juan J.S.T. habría abusado sexualmente a varios internos del hogar que dirigía por entonces en Cochabamba, cuyas edades oscilaban entre los 6 y 18 años.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada en noviembre de 2007 por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Cochabamba.

"Según las investigaciones preliminares y las declaraciones de las víctimas, las agresiones se registraron en distintas ocasiones desde mucho antes de que se presentara la denuncia", indicó la Fiscalía.

Con base en los antecedentes, el Ministerio Público boliviano aseguró que ya inició los trámites correspondientes para solicitar a Uruguay la extradición del exsacerdote para que "sea puesto a disposición de la justicia boliviana y asuma defensa por las denuncias en su contra".

La detención del exreligioso, de nacionalidad uruguaya, fue reportada en el diario El País de Uruguay, que precisó que el hombre fue capturado en la casa de sus padres en la ciudad de Salto, donde estaba escondido.

Las denuncias por pederastia en Bolivia han estado en la mira luego de que el medio español El País publicara en 2023 una investigación sobre un diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en el país suramericano desde 1971.

A raíz de este caso comenzaron a salir a la luz otras acusaciones contra otros sacerdotes, algunos ya fallecidos, de abusos sexuales a menores.

Por esto, la Fiscalía boliviana inició investigaciones en varios departamentos del país por las denuncias de pederastia que involucran mayormente a sacerdotes católicos.

A principios de este mes, un tribunal boliviano sentenció a un año de prisión a los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir los abusos sexuales cometidos por Pedrajas, que también era español.