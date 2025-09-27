Cali vibra con el ritmo de 1.600 bailarines en el XX Festival Mundial de Salsa

Se trata de un espectáculo único en el mundo que inició el jueves y que se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a más de 1.600 bailarines de todo el mundo para dar cátedra de buen ritmo.

"La salsa nos une, nos llena de orgullo y elimina cualquier diferencia. Nos sentimos muy felices de que sea en nuestra ciudad la sucursal de la fiesta salsera más grande del planeta. Este año tendremos DJs, melómanos y orquestas con espectáculos abiertos al público, demostrando que este ritmo está en nuestro ADN", apuntó a EFE el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El Festival Mundial de Salsa, realizado en las instalaciones del coliseo El Pueblo, también cita a zapateros, vestuaristas, investigadores y bailadores de la vieja guardia en un solo escenario.

"La salsa es patrimonio cultural y motor de desarrollo para nuestra ciudad, por eso la salvaguardamos, la protegemos, la promovemos y la proyectamos para un futuro. Con cultura recuperamos nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestro orgullo por Cali", afirmó a EFE el secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes la apertura del espectáculo estuvo a cargo de 'Las leyendas de la salsa', compuesta por más de 20 parejas campeonas de todas las ediciones del festival bajo la dirección del maestro Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', quien fue coreógrafo de Jennifer López.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se rindió un homenaje póstumo al cantante Wilson Manyoma, cuyo ritmo no deja de retumbar en la ciudad a pesar de su fallecimiento en febrero pasado.

"Mi hermano dejó todo un legado musical que continúa con nosotros en cada canción. Desde la dinastía Manyoma honramos su trabajo y legado para que la salsa sea reconocida en Cali y el mundo", apuntó Henry Manyoma, familiar del artista.

Mientras tanto, en la tarima del festival los artistas sudan hasta la última gota para descrestar al jurado en categorías como pareja caleña, pareja cabaret, grupo cabaret, solistas, pareja estilo on1-on2 y categoría élite, entre otras.

Trajes de lentejuelas, piruetas en el aire y coordinación en cada nota musical sorprenden a los miles de asistentes.

"El nivel siempre es demasiado alto, la preparación es intensa, y como caleño es un honor, una alegría, representar a mi ciudad, mucho más cuando todos los ojos del mundo están sobre nuestros pasos. Aquí la vamos a dar toda”, concluyó Carlos Espitia a EFE, participante en la categoría cabaret élite.

La salsa es un género musical que nació en Nueva York en los años 60 y 70, que fusiona ritmos afrocaribeños como el son cubano, el mambo y la guaracha.