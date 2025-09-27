Centenares de sudafricanos apoyan a Palestina y piden el fin de la violencia en Gaza

Los manifestantes se reunieron frente a la mezquita de la calle Muir, en el Distrito Seis, para iniciar el camino hacia el Parlamento, donde entregaron un memorándum al presidente de la cámara demandando el fin de la violencia en Gaza y solicitando el cierre de la embajada israelí en Pretoria, la capital sudafricana.

La manifestación fue organizada por la Fundación Al-Quds, la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC, en inglés) y el Consejo Judicial Musulmán (MJC), con apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil.

El representante de la Fundación Al-Quds, Safwaan Laubscher, declaró que la marcha buscaba dar voz a las comunidades palestinas y llamar la atención del Gobierno sudafricano y la comunidad internacional.

“Nuestros gobiernos deben saber que estamos aquí y que continuaremos ampliando estas voces”, dijo durante una transmisión en vivo de la marcha publicada en redes sociales.

Organizaciones locales, movimientos estudiantiles, sindicatos y congregaciones religiosas se sumaron al llamado por justicia, rendición de cuentas y una política exterior sudafricana más firme a favor de Palestina.

La movilización tuvo lugar en un contexto de creciente presión internacional, donde el viernes pasado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU defendiendo su política militar, lo que generó repudios en múltiples ciudades, incluyendo Ciudad del Cabo.

La marcha es considerada por sus organizadores no solo una protesta política, sino también un acto simbólico de solidaridad con la población palestina expuesta al conflicto armado.

“Gaza llama y necesitamos que todos salgan”, expresó en rueda de prensa un portavoz del MJC poco antes del evento.

Los participantes se congregaron en masa alzando banderas de Palestina, pancartas y expresiones de repudio a la avanzada militar israelí en Gaza y los territorios ocupados.

Las autoridades locales desplegaron un dispositivo de seguridad moderado para garantizar el orden durante el recorrido de una movilización que se sumó a una ola global de protestas en capitales de Europa, América y Asia en apoyo a Palestina, tras recientes escaladas bélicas en Gaza.