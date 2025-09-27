Cesan al ministro de Energía de Madagascar tras las protestas por los cortes de luz y agua

En un discurso televisado anoche por el canal público TVM, el jefe de Estado explicó que esta destitución se debió a los retrasos en la implementación de soluciones para impulsar la producción energética.

"El ministro incumplió sus funciones y, por lo tanto, he decidido destituirlo", afirmó Rajoelina, subrayando la urgencia de actuar con rapidez para atender las necesidades de electricidad.

El presidente anunció el cese después de las protestas violentas del pasado jueves en Antananarivo, reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma, que dejaron al menos diez civiles y tres agentes heridos, según pudo constatar EFE.

Las autoridades impusieron un toque de queda nocturno en la capital para restaurar la calma.

"Esto es inaceptable y condeno enérgicamente la destrucción, el saqueo y el vandalismo", declaró Rajoelina, al hacer un llamamiento al respeto del orden público.

Aunque denunció estos excesos, el mandatario reconoció la legitimidad de las demandas de los jóvenes impulsores de las manifestaciones.

Sin embargo, el presidente acusó a actores políticos de explotar la movilización.

"Los políticos se aprovecharon de la situación para sobornar a individuos específicamente reclutados para llevar a cabo estos saqueos", aseveró, al incidir en que "su plan ya era visible en redes sociales".

Rajoelina instó a las fuerzas de defensa y seguridad a restablecer el orden y proteger los bienes de la población.

Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes de la llamada generación Z, indicaron en un comunicado difundido en redes sociales que la movilización era de "carácter pacífico y responsable" y atribuyeron los actos de vandalismo a "grupos externos".

Las protestas, que también tuvieron lugar en otras ciudades de este país insular africano del océano Índico, tienen su origen en el descontento social con los recurrentes cortes de electricidad y agua desde hace años.