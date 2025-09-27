Choque entre dos unidades de transporte público deja doce lesionados en Ciudad de México

En una tarjeta informativa, la dependencia apuntó que los hechos fueron sobre avenida Eje 4 sur dirección Tacubaya y que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 373, se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades.

“De inmediato ambos conductores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a doce personas que resultaron lesionadas por este hecho”, detalló el documento.

“Ambas unidades se mantuvieron en el sitio. Al tiempo llegó el personal de Metrobús, de la aseguradora y la empresa operadora”, señaló el reporte sin precisar el nombre de estas compañías.

También, señaló que no hubo ninguna afectación de gravedad entre los heridos.

Las autoridades refrendaron su disposición para colaborar con las personas lesionadas, aunque no dieron más detalles sobre el traslado de las víctimas o su estado de salud.