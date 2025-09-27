Choque entre tren y autobús de pasajeros deja cinco muertos en el centro de México

Ciudad de México, 27 sep (EFE).- Al menos cinco muertos y varios lesionados dejó un accidente ocurrido este sábado en la comunidad de La Nopalera, Comonfort, en el estado mexicano de Guanajuato, cuando un autobús de pasajeros fue impactado por un tren, según informó el Gobierno de la entidad.