Coalición de comunistas y socialdemócratas enfilan recta final de la campaña en Praga

Esta alianza de las izquierdas, cuyos partidos tradicionales, el socialdemócrata CSSD y el comunista KSCM, carecen actualmente de representación parlamentaria, ha consensuado un programa centrado en el acceso a la vivienda y la lucha contra el encarecimiento de bienes básicos y la energía.

Stacilo!, que apuesta por un diplomacia multilateral que no descarte a Rusia, quiere recortar drásticamente los gastos de defensa, cancelando la compra de los cazas F-35 estadounidenses de última generación, con una política de neutralidad que contempla además la convocatoria de un referendo de permanencia en la OTAN.

Su supuesta cercanía a Rusia es uno de los principales argumentos de sus detractores y la marcha de hoy se encontró con una contramanifestación, en cuyas pancartas se leía "Vuestro presidente está en Moscú", informa la prensa checa.

De lograr superar el umbral del 5 % del voto, Stacilo! podría ser clave para dar la gobernabilidad del país al opositor ANO del oligarca populista y ex primer ministro Andrej Babis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los socialdemócratas ya gobernaron en el pasado en coalición con Babis, con el beneplácito de los comunistas, que entonces no entraron en el Ejecutivo pero apoyaron ese bloque populista de izquierdas de forma tácita desde el Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algo que podría repetirse ahora, ya que Stacilo! quiere desbancar del poder a la actual coalición de centro derecha del primer ministro conservador Petr Fiala.