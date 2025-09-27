Dos inmigrantes mueren al intentar llegar desde Francia a las costas británicas

La salida de la travesía fallida se produjo al sur de la localidad balnearia de Boulogne-sur-Mer, en el departamento de Pas-de-Calais (noroeste de Francia), en concreto en las playas de Neufchâtel-Hardelot.

En esta nueva tentativa de cruzar el Canal de la Mancha participaron en torno a un centenar de inmigrantes, según las autoridades.

Los 33 kilómetros que separan la costa francesa de la británica suponen un peligroso reto para los inmigrantes que se atreven a atravesarlos, debido a las fuertes corrientes y las hostiles condiciones meteorológicas, unido al intenso tráfico de buques.

A eso se une la precariedad de las embarcaciones utilizadas, a menudo hinchables, que provocaron la muerte en 2024 de al menos 73 personas, según la Organización Internacional de la Migración.

El nuevo intento de cruce ilegal registrado esta pasada madrugada se produjo apenas nueve días después de que el Gobierno británico anunciase la deportación a Francia del primer inmigrante dentro del pacto bilateral de repatriación recíproca suscrito con París, más conocido como "uno por uno".

Este acuerdo permite a Londres devolver al país vecino a un migrante que haya cruzado desde allí a territorio británico de manera ilegal a cambio de aceptar a un solicitante de asilo procedente de suelo francés, siempre que no haya intentado cruzar antes y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.