EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Washington, 26 sep (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".