Efectos visuales que hablan español: Cómo replicar la realidad de una manera artística

Ramírez, que ofreció una charla en la feria San Diego Comic-Con de Málaga, en el sur de España, observó como principal cambio en los últimos tiempos "una profesionalización de la industria".

El Ranchito ha trabajado en títulos como 'Game of Thrones', 'Stranger Things', 'La sociedad de la nieve', 'The Mandalorian', 'Lo imposible' o 'Jurassic World'.

Sobre sus inicios, Ramírez recuerda que el "momento clic", cuando sintió que quería dedicarse a esto, fue al ver la película 'Jurassic Park' (1993), y asegura que nunca sintió la "ambición" de trabajar a nivel internacional.

Respecto al futuro, admite que "hay nuevas maneras de entretenerse, el móvil es la principal y también el consumo de contenido corto, casi sin argumento".

"Confiamos en que eso en algún momento cambie, porque la gente volverá a querer que le cuenten historias, pero si eso no cambia veo el futuro mal, para nuestra industria y como sociedad".

Por primera vez en su más de medio siglo de existencia celebrando el cómic y la cultura pop, San Diego Comic-Con, "el sueño de todo friki" como dicen algunos, cruzó el océano para llegar a Málaga, donde desde este jueves ha reunido a estrellas mundiales, mucha fantasía y miles de asistentes.

El español Rafa Zabala comenzó su carrera en la escultura tradicional y dio el paso al modelado 3D después de ver 'Avatar', con lo que se inició una andadura que le llevó a trabajar en títulos como 'The Hobbit'.

"Claro que sirve haber trabajado antes en la parte física. Es como los idiomas: cuantos más hablas, más fácil te resulta aprender otros", explicó durante su charla en la Comic-Com, y confiesa que echa de menos mancharse las manos con la arcilla y "esa sensación de los dedos deslizándose por el barro".

Apunta que la suya "es una carrera de vocación, pero tampoco hay que idealizar". "Nunca lo hice pensando en el dinero. Si te dejas llevar por la pasión, la gente reconoce tu esfuerzo y te ayuda. Me pagan por esto, y a veces siento que no tengo un trabajo".

Sobre la inteligencia artificial, opina que la actual es una época "que marcará un antes y un después en la historia".

"No sirve de nada enfadarse, es lo que hay. Hay que aprender, amoldarse y no quejarse. Hay que subirse a la ola antes de que sea demasiado tarde", advierte Zabala.

Antes de trabajar a estos niveles hay que pasar por la etapa de formación en lugares como la escuela de arte digital y diseño 3D Animum, que en sus veinte años de andadura desde su sede de Málaga ha sido reconocida como la cuarta escuela del mundo y la mejor en habla hispana.

Exalumnos de Animum trabajan ahora para empresas como Sony, Illumination, Walt Disney Animation Studios, Industrial Light & Magic o El Ranchito.

Algunos de sus profesores han ofrecido en esta Comic-Con una clase magistral para mostrar el proyecto desarrollado con cuarenta alumnos para llevar el cómic 'Tokyo Ghost' al 3D, una tarea a la que dedicaron tres años.

Andrés Mendoza, coordinador de efectos en Animum, admite que esta es "una época complicada, en el sentido de que la tecnología va cada vez más rápido y hay que estar aprendiendo continuamente herramientas nuevas".

"Se busca producir más rápido y hacer más en menos tiempos, pero sin perder la calidad", según Mendoza.

Uno de los últimos pasos en una producción es la composición digital, "una disciplina un poco invisible, que a veces la gente no entiende", y que busca "combinar todo en una sola imagen creíble y real", explica Octavio Alonso, responsable de este departamento en Animum.

"Sin una buena composición, los efectos visuales no son digeribles para el público", añade.