El Gobierno alemán mantiene firme su apoyo a Israel, mientras crece presión social

La ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, se comprometió esta semana a profundizar la cooperación económica con Israel en una reunión en Berlín con su homólogo israelí, Nir Barkat, que, en contraste con la práctica habitual, no fue anunciada a la prensa.

El comunicado, en el que ambos ministros enfatizaron la naturaleza "única y profunda" de las relaciones económicas entre sus países, que mueven más de 8.000 millones de euros anuales, solo fue enviado a los medios a posteriori, a última hora del viernes.

Reiche no aludió en la nota a la temática de las sanciones, pero en su cuenta de X el propio Barkat relacionó la visita con el "combate" contra estas medidas y la puso en el contexto del debate a nivel europeo sobre la suspensión del acuerdo comercial con Israel.

El encuentro entre Reiche y Barkat pasó tan desapercibido que éste sábado ningún medio alemán, ni siquiera la principal agencia de noticias, se hacía eco de la noticia. Tampoco ningún partido con representación parlamentaria había comentado las declaraciones.

Entretanto, dentro del Partido Socialdemócrata (SPD), el socio menor de la coalición encabezada por el bloque cristianodemócrata de CDU-CSU, se multiplican las voces a favor de ejercer más presión sobre Israel.

En una tribuna publicada hace dos días en 'T-Online', el portavoz de temas exteriores Adis Ahmetovic y la vicepresidenta del grupo parlamentario socialdemócrata, Siemtje Möller, pidieron que Alemania apoye las sanciones europeas a Israel propuestas por la Comisión Europea (CE).

Mientras tanto, una manifestación en solidaridad con la población de Gaza convocada para este sábado en Berlín por activistas, oenegés y por la comunidad palestina, con el apoyo también del partido La Izquierda, aspira según los organizadores a ser la mayor hasta la fecha en la capital alemana y a reunir hasta 50.000 personas.

Sin embargo, es poco probable que la postura del Gobierno alemán sobre las sanciones a Israel experimente cambios a corto plazo.

El ministro de Exteriores, el conservador Johann Wadephul, afirmó este miércoles en una entrevista que en su opinión "se han tomado hasta ahora medidas efectivas y no hacen falta otras adicionales" en relación a Israel.

En una semana en que varios países, entre ellos Francia y Gran Bretaña, han reconocido oficialmente a un Estado palestino, el Gobierno alemán insiste en que este paso sólo tiene sentido, a su juicio, al final de un proceso negociado para la creación de dos Estados, es decir, con el visto bueno de Israel, y no de manera unilateral.

En agosto, el Gobierno alemán dio el que es hasta ahora su paso más radical en términos de presión a Israel, al anunciar que no se autorizarían nuevas exportaciones de armamento que pudiera ser empleado en Gaza, una decisión sin precedentes pero de carácter eminentemente simbólico.

La decisión, que al parecer fue adoptada por Merz sin informar a sus socios democristianos bávaros, causó una tempestad dentro del bloque conservador, donde muchos lo interpretaron como una traición a Israel, en el momento en el que este aliado más necesita defenderse de las amenazas que lo acechan, según su interpretación.

La doctrina de la seguridad de Israel como "razón de Estado", descrita por primera vez por la excanciller conservadora Angela Merkel y que trata cualquier cuestionamiento de las fronteras israelíes como un acto de ansisemitismo, está tan arraigada en la política alemana que incluso el partido La Izquierda se halla inmerso en disputas intestinas sobre qué nivel de apoyo a la causa palestina es aceptable.

En este contexto, a pesar de que según un sondeo de opinión citado este mes por el semanario 'Der Spiegel' una mayoría de los alemanes estaría a favor de imponer sanciones económicas, Merz tendría que enfrentarse a su propio partido para imponer una medida de este tipo, un coste político inasumible en un momento en el que la ultraderechista Alternativa para Alemania les ha superado en las encuestas.