El IPC se dispara 45,3 % en Irán respecto a hace un año ante el retorno de las sanciones

“En Shahrivar (mes iraní que comprende del 23 de agosto al 22 de septiembre), los hogares gastaron en promedio un 45,3 % más que el mismo mes del año anterior para adquirir un conjunto idéntico de bienes y servicios”, informó el Centro Nacional de Estadísticas de Irán este sábado.

El IPC alcanzó los 384,6 puntos, lo que representa un aumento del 3,8 % respecto al mes anterior.

De acuerdo con los nuevos datos, los precios de los alimentos se han disparado un 57,9 % en los últimos doce meses, mientras que el agua, la electricidad, el gas y el combustible, en conjunto, registraron un alza del 64,7 %, en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

Estas cifras aumentan las preocupaciones sobre la ya golpeada economía iraní por las sanciones impuestas por Estados Unidos debido al programa nuclear del país persa.

Según expertos, la situación podría empeorar con la entrada en vigor, esta medianoche, de las sanciones de la ONU contra Irán, impulsadas por Francia, Alemania y Reino Unido (E3), que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Estados Unidos se salió de ese acuerdo en 2018.

El economista Mehdi Pazouki ha alertado de que las medidas punitivas pueden acarrear una serie de consecuencias económicas, sociales y políticas, como “mayor déficit presupuestario, recesión, aumento de la inflación, depreciación de la moneda y mayor desigualdad”.

A horas del restablecimiento de las sanciones, la moneda nacional iraní registró hoy un nuevo mínimo histórico, al cotizarse a 1.122.200 riales por dólar, cayendo un 10,13 % respecto al mes anterior, antes de que el E3 activara el mecanismo de restauración automática de las medidas punitivas establecidas en seis resoluciones de la ONU entre 2006 y 2010.