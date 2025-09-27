Enfrentamientos en Turín entre la policía italiana y manifestantes por Palestina

Roma, 27 sep (EFE).- Un grupo de manifestantes pro Palestina protagonizó este sábado enfrentamientos con la policía en Turín (norte) durante una marcha que intentaba llegar al aeropuerto Sandro Pertini de Caselle para bloquearlo y a la sede local de la multinacional de defensa Leonardo.