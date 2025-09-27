Enfrentamientos en Turín entre la policía italiana y manifestantes por Palestina

Los manifestantes, organizados por el colectivo Torino por Gaza, buscaban bloquear el aeropuerto y protestar contra Leonardo, empresa a la que acusan de fabricar drones y sistemas bélicos destinados a Israel.
La movilización comenzó alrededor de las 15:00 hora local (13:00 GMT) en la Plaza Crispi, reuniendo a miles de personas que recorrieron la carretera nacional atravesando Borgaro con la intención de llegar y bloquear el aeropuerto, así como de manifestarse frente a las instalaciones de Leonardo en la región de Piamonte.
Alrededor de las 17:00 horas (15:00 GMT), al llegar a las calles cercanas al aeropuerto, las fuerzas del orden, desplegadas en formación antidisturbios, bloquearon el acceso, lo que provocó un aumento de la tensión.
Los manifestantes pidieron a la policía que les permitiera avanzar, pero los agentes mantuvieron el cordón de seguridad.
La situación derivó en enfrentamientos que incluyeron el lanzamiento de botellas, petardos y piedras por parte de los manifestantes, mientras que la policía respondió con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud, según recogieron medios locales.
La jornada se enmarca en un contexto de creciente tensión en Italia, donde en los últimos días se han sucedido protestas y bloqueos en varias ciudades del país.
En Milán (norte), el pasado lunes las protestas contra la ofensiva militar israelí en Gaza se saldaron con 60 policías heridos y 18 detenidos tras los fuertes disturbios en la estación central, la mayor de la ciudad.