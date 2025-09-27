Erdogan felicita a Sánchez por su "sensibilidad" con la flotilla que navega hacia Gaza

El mandatario turco expresó a Sánchez en una llamada telefónica su agrado por la postura española respecto a la flotilla y subrayó que Turquía seguiría "muy de cerca" el asunto, señala una nota difundida por la oficina de comunicación de la Presidencia turca.
En la misma tarde de este sábado, Erdogan había saludado en un discurso la iniciativa de la Flotilla Sumud, que agrupa 51 barcos con unos 500 activistas a bordo y se halla ahora cerca de Creta, con la previsión de llegar a Gaza hacia finales de la semana entrante.
"Mientras hablamos aquí, la Flotilla Sumud avanza hacia Gaza a toda vela. Voluntarios de diversos países y diversa fe, activistas sin armas, con conciencia, llevan ayuda a Gaza", dijo Erdogan durante una intervención en Foro Bosphorus en Estambul, según una nota de Presidencia.
En su conversación con Sánchez, Erdogan también evaluó las relaciones bilaterales entre Turquía y España y otros aspectos regionales, según el comunicado citado.
Manifestó su convicción de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta sabotear la paz en Gaza y describió como un paso significativo hacia una solución el reconocimiento de Palestina por parte de varios países en la asamblea anual de Naciones Unidas.