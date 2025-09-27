Erdogan felicita a Sánchez por su "sensibilidad" con la flotilla que navega hacia Gaza

Estambul, 27 sep (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha felicitado este sábado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su "sensibilidad" con la flotilla Sumud que navega hacia Gaza, tras partir de Barcelona a inicios del mes.