Fallece a los 80 años Camucha Negrete, actriz peruana de la única película de Vargas Llosa

Lima, 27 sep (EFE).- La actriz y presentadora de televisión peruana Camucha Negrete, que tuvo un recordado papel en 'Pantaléon y las visitadoras', la única película que dirigió el escritor Mario Vargas Llosa, falleció este sábado en Lima a los 80 años, tras padecer problemas de salud durante las últimas semanas, informaron fuentes oficiales.