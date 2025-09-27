Fiscalía iraní abre casos a medios por "alterar" a la sociedad ante retorno de sanciones

“Algunos sitios web y canales de Telegram publicaron noticias que alteraron la seguridad psicológica de la sociedad. Con la difusión de esta información por ciertos medios, la Fiscalía de Teherán, tras monitorear el espacio virtual, abrió casos judiciales contra los responsables”, anunció la Fiscalía General iraní en un comunicado publicado por la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.

Según el texto, algunos medios y canales de Telegram, que no fueron especificados, difundieron información “sensible” sobre posibles aumentos de precios, generando preocupación entre la población.

La Fiscalía advirtió que cualquier violación futura “será sancionada” y llamó a los medios a ser responsables en la difusión de noticias respecto a la entrada en vigor de las sanciones de la ONU esta medianoche, después de que fracasara el viernes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución presentado por Rusia y China para prorrogar por seis meses el proceso.

El mecanismo que restaura automáticamente las sanciones contra Irán fue activado el 28 de agosto por Francia, Alemania y Reino Unido —conocidos como E3— al considerar que Teherán ha incumplido sus compromisos con el acuerdo nuclear de 2015, en virtud del cual se habían suspendido las medidas punitivas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Irán, a su vez, responsabiliza a Estados Unidos por su salida del pacto en 2018, y a los países europeos por no cumplir con su parte del trato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha advertido que, con la entrada en vigor de las sanciones, quedará sin efecto el acuerdo de cooperación que su país firmó con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el pasado 9 de septiembre.

Las potencias europeas habían ofrecido a Teherán aplazar la activación del mecanismo que restablece las sanciones en caso de que el país reanudara la cooperación con el OIEA —la agencia nuclear de la ONU, suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio—, informara sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y retomara la negociación con Estados Unidos. Sin embargo, las dos partes no han logrado llegar a un acuerdo.