Kiev: la central de Zaporiyia lleva cuatro días desconectada del suministro eléctrico

"Se trata del décimo apagón causado en la planta por los rusos", escribió en la red social X.

Además, denunció que Rusia ha construido 200 kilómetros de líneas eléctricas con el objetivo de "robar" la central, la mayor de Europa y ocupada desde 2022, para conectarla a la red rusa.

"Las irresponsables acciones de Moscú han provocado demasiados riesgos durante años. Ataques deliberados cerca de instalaciones nucleares", lamentó, y recordó que esta semana un dron explotó cerca de una central nuclear en el sur de Ucrania.

"Sin embargo, el intento ruso de reconectar la central de Zaporiyia podría ser la peor (de las acciones) hasta ahora, con los mayores riesgos. Moscú está intentando activamente reclutar al OIEA para esta aventura y justificar su robo de la central de Zaporiyia", afirmó Sibiga, aludiendo a las siglas del Organismo Internacional para la Energía Atómica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este escenario supondría emprender el camino hacia "un colapso irreversible del orden nuclear pacífico creado por el OIEA. Demandamos que la agencia adopte una postura acorde con sus principios. La planta nuclear de Zaporiyia debe ser devuelta a Ucrania, su legítima propietaria", concluyó el ministro.