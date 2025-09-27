La cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco se casan en California

Gómez, de 33 años, y Blanco, de 37, dieron a conocer la buena noticia a sus seguidores con una serie de fotos en Instagram, que la muestra en su vestido de novia ceñido a la cintura y cuello halter con detalles florales, y a él en su chaqueta y lazo (pajarita) oscuro y camisa blanca, ambos de Ralph Lauren, de acuerdo con People.

La serie de fotos les muestra felices, tomados de la mano, su ramo de flores, mientras que en otra ella le arregla el lazo y le da un beso, todas en el amplio patio de una residencia.

Según la revista, la intérprete tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas (México), al parecer el 23 de septiembre, cuando fue vista con sus amigas bailando y tomando el sol en un yate, mientras que Blanco celebró la suya en Las Vegas (EE.UU.).

Gómez ya había adelantado a sus admiradores lo de su boda, posterior a su fiesta, con fotos en que mostraba su despedida de soltera, así como de su atuendo nupcial, incluyendo un velo con la palabra "futura novia" bordada., recordó la revista. Otra foto le mostraba ante una pancarta con globos con el mensaje "Sra. Levin" al referirse al verdadero nombre de Benny Blanco, de Benjamin Joseph Levin.

La estrella del pop, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, también recurrió a Instagram el pasado 11 de diciembre para anunciar su compromiso.

La pareja colaboró ​​en varias canciones, incluido el éxito de Gómez de 2023, «Single Soon», y «I Can’t Get Enough» en 2019.