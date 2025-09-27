La Casa Blanca distribuye la imagen del saludo del rey y Trump en Nueva York

La foto, en la que también aparece la esposa del presidente norteamericano, Melania Trump, fue tomada en el hotel neoyorquino donde en la noche del pasado martes se ofreció la recepción, a la que el rey asistió como cabeza de la delegación española.

Los tres aparecen en la imagen sonrientes, mientras el presidente Trmp hace el gesto de aprobación con el pulgar de su mano derecha hacia arriba.

El monarca estuvo en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que coincidió con el 80 aniversario de Naciones Unidas, e intervino en la segunda jornada en representación de España.

En su discurso, Felipe VI aseguró ante la Asamblea General de la ONU que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, y ante ello, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y a Israel que detenga la masacre de palestinos.

