La mujer de Sánchez no va al juzgado para concretar su imputación al estimarlo un trámite

Fuentes del Gobierno informaron a EFE de que la esposa de Sánchez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado por malversación, renunciaron a acudir a la comparecencia prevista en un juzgado de Madrid, a instancias del juez que lleva el caso, Juan Carlos Peinado.
La misma decisión adoptó la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada, y cuyo trabajo en la sede del Gobierno y residencia del presidente del Ejecutivo, es objeto también de investigación.
El juez había emplazado a los tres para la comparecencia prevista por la ley, que consiste en concretar la imputación de los investigados y en que las partes soliciten o bien el archivo de esta pieza separada o bien la continuación de la causa.
Un trámite en el que, según explican las fuentes, las defensas consideran que no es imprescindible la presencia de los investigados porque se trata de un derecho a ser informado directamente y no asistir no influye en el procedimiento. Con la presencia de sus abogados basta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El juez Peinado propuso el pasado 24 de sptiembre que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Investiga si pudo haber malversación en el caso de que haya desempeñado funciones privadas para la mujer del presidente del Gobierno, vinculadas a su faceta profesional, pero pagadas con fondos públicos por tratarse de una funcionaria del Estado.
Según el magistrado, existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" para dar este paso.
Este asunto discurre al margen del procedimiento principal, en el que Peinado investiga a Begoña Gómez por delitos de corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Este caso sobre Begoña Gómez, así como el procesamiento del hermano del presidente de Gobierno, David Sánchez, también esta semana, es objeto de numerosas críticas de la oposición conservadora, mientras el partido socialista, formación que lidera Sánchez, y otros partidos de izquierda las cuestionan por poco consistentes y acusan a los jueces de hacer política, idea que también llegó a expresar el propio jefe del Ejecutivo.