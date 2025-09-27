La mujer de Sánchez no va al juzgado para concretar su imputación al estimarlo un trámite

Madrid, 27 sep (EFE).- Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no acudió este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado que la investiga para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable.