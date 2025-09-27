La película española 'Los domingos', Premio Feroz en el Festival de San Sebastián

El actor Tamar Novas anunció y entregó a la directora la medalla que la acredita como ganadora de este galardón en un acto celebrado en el centro Kursaal, donde la autora de 'Cinco lobitos' protagonizó una de las anécdotas de la jornada, ya que en un primer momento no le permitieron el acceso al recinto.

Ruiz de Azúa aseguró que con 'Los domingos', una cinta sobre la decisión de una joven de entrar en un convento, se ha enfrentado a su proyecto "más complejo". "Me da mucho calor este premio", subrayó.

Agradeció además a la prensa que cubre el certamen la labor de "puente" que realiza para que las películas lleguen a los espectadores, una "visibilidad" que considera muy importante, "especialmente cuando el mundo de la cultura tiene que hacer cada vez más por sacar la cabeza".

En la pasada edición del Festival de San Sebastián recibió el Premio Feroz 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y unas horas después obtuvo la Concha de la Oro a la mejor película, el mayor reconocimiento del Festival de San Sebastián.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy