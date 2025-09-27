Lavrov dice que la cooperación económica de Rusia y la India "no peligra" pese aranceles

"Me ha preguntado si se puede salvar la cooperación económica entre Rusia y la India, pero esta no peligra, no cabe ni la menor duda en ello", dijo Lavrov a una periodista india durante una rueda de prensa en Nueva York al término de su intervención en la ONU.
Para Lavrov, las autoridades indias han dejado muy claro que Delhi es libre de elegir a sus socios.
El ministro ruso afirmó que la India puede escuchar las propuestas estadounidenes sobre las relaciones bilaterales, pero no lo hará si se trata de los contactos de Delhi con terceros países.
En agosto, la Administración de Donald Trump impuso aranceles del 50 % a productos indios como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de la India.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Nueva Delhi ha mantenido una postura de equilibrio, evitando condenar a Moscú e incrementando significativamente sus importaciones de crudo ruso.
Esta posición le ha valido críticas de Washington, y el propio Trump acusó a la India y a China en la ONU de "financiar a Rusia".
"Las importaciones de energía de la India tienen como objetivo garantizar un costo energético predecible y asequible para el consumidor indio y la India seguirá tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica", reiteró este viernes el ministro de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.
Este mes de diciembre el presidente ruso, Vladímir Putin, visitará la India para continuar estrechando los lazos entre los dos países, según confirmó hoy Lavrov.