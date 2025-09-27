Lavrov dice que la cooperación económica de Rusia y la India "no peligra" pese aranceles

Naciones Unidas, 27 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este sábado que la cooperación económica de Rusia e India no peligra pese a los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos a productos indios.